[Vidéo] Gcollect, la start-up qui promeut le recouvrement éthique

Rachel Hourlier est chief revenue officer (CRO) de Gcollect, une start-up qui a développé une solution de recouvrement des créances. La scale-up assure avoir créé un label pour un recouvrement éthique, privilégiant la médiation à la négociation. Pour Rachel Hourlier, c'est d'autant plus important que derrière la créance, il y a un rapport avec un partenaire de l'entreprise.

Selon les estimations de l'Gcollect, le marché du recouvrement représente aujourd'hui 56 milliards d'euros. Et une faillite sur quatre est imputée au non-paiement de créances. L'une des difficultés vient de la méconnaissance des solutions existantes pour nombre d'entreprises.

Pour rendre le recours à un spécialiste plus simple et plus automatique, la scale-up a investi pour développer sa marque. Elle a obtenu le statut de jeune entreprise innovante (JEI) en raison, notamment, de recherches menées sur les réseaux neuronaux.