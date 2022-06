[Vidéo] Face à la pénurie de talents, Headhunting factory veut révéler la face invisible du marché de l'emploi

© Usine UP

Qui n'a pas rencontré un chef d'entreprise expliquant avoir des difficultés de recrutement ? Aucun secteur n'y échappe, ni aucun type de poste, cadre ou non-cadre. Sur ce marché, Olivier de Préville, qui a créé un cabinet de chasseur de têtes, a lancé une start-up, Headhunting Factory, avec l'ambition de réinventer la chasse de candidats.

Marché invisible

«En 2015, je prends conscience qu'il y a un trou dans la raquette sur le marché de l'emploi en France», raconte le fondateur de la start-up. La raison ? Selon lui, les profils en pénurie ne sont plus chassés car le marché sur lequel ils se trouvent est invisible. En conséquence, la jeune pousse revient aux basiques de la chasse aux talents. Aujourd'hui, elle compte 150 salariés et prévoit de passer à 200 personnes d'ici à la fin de l'année et 500 d'ici à 2025. La start-up réalise actuellement une levée de fonds qui devrait se concrétiser prochainement.

En regardant cette vidéo, vous saurez pourquoi Olivier de Préville compare sa start-up au modèle d'un VTC bien connu.