[VIDÉO] Emploi/formation : L’apprentissage en plein boom dans la chimie

Ces dernières années, l’apprentissage a pris un essor considérable en France, et la branche chimie est particulièrement engagée dans ce mouvement. Les industries chimiques misent de plus en plus sur cette formation qui repose sur une alternance entre des enseignements scolaires, professionnels et généraux, via un centre de formation d’apprentis (CFA), généralement en partenariat avec un établissement d’enseignement public, et une formation salariée sous forme d’une mise en situation professionnelle au sein d’une entreprise. Une configuration qui semble triplement gagnante, pour l’étudiant(e) comme pour l’entreprise et l’établissement d’enseignement. Et en somme, pour la société.

Mais comment évolue l’apprentissage dans la branche chimie et comment les acteurs vivent-ils cette expérience ?