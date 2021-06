[Vidéo] Des avions Rafale se déploient en Polynésie avant de se mesurer à des F-22A Raptor américains

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © C. Vernat / Armée de l'Air et de l'Espace Dans la continuité de la projection et avant l’arrivée en Polynésie, les appareils ont conduit un raid en simulant l’entrée dans un espace aérien contesté.

Trois Rafale, deux A330 Phénix et deux A400M Atlas. Dimanche 20 juin, ces avions ont décollé de trois bases aériennes différentes : Istres, Mont-de-Marsan et Saint-Dizier. Nom de code du raid aérien, mené du 20 juin au 9 juillet : mission « Heifara Wakea ».

Cette mission conduite par l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) se déroule en deux étapes. La première phase de projection de puissance, Heifara, a conduit les 170 aviateurs mobilisés en Polynésie française. L’objectif était de la rallier en moins de 48 heures. Ils y sont parvenus en 39 heures les 20 et 21 juin, en faisant une escale à la base aérienne américaine de Travis en Californie. Pour parcourir plus de 17 000 kilomètres, treize ravitaillements ont été nécessaires. « Les deux MRTT Phénix permettent aux Rafale d’effectuer des ravitaillements en vol en prenant en compte la météo et le vent, précise le général Louis Pena, chef de la mission, sur le site du ministère. Le défi logistique a pu être relevé avec la présence des deux A400M déployés pour l’occasion. » A LIRE AUSSI [Vidéo] 100 000 heures de vol au compteur pour l’A400M, l'avion militaire couteau suisse d'Airbus

(Crédit photo: C. Vernat / Armée de l'Air et de l'Espace)

Avant d’arriver à proximité de Tahiti, les Rafale ont simulé l’entrée dans un espace aérien contesté. Une frappe était fictivement déclenchée sur ordre du Centre air de planification et de conduite des opérations (CAPCO), nouvellement créé et situé à Lyon (Rhône) pour permettre au Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes [CDAOA] de contrer des actions adverses.

Objectif de cette étape : « rassurer les Polynésiens » et montrer que la France est « un acteur fiable et une puissance d’équilibre qui sera là pour venir en aide à ses concitoyens si besoin. » Mais aussi, côté industriel et aviation, « tirer des enseignements pour pouvoir arriver à projeter 20 Rafale en 2023 à plus de 20 000 km avec l’A330 Phénix. »

(Crédit photo: Emma LE ROUZIC / armée de l'Air et de l'Espace)

La seconde phase, Wakea, consistera en une coopération bilatérale avec l’armée américaine dans le Pacifique. Les aéronefs français se rendront ainsi à Hawaï pour participer à des missions de préparation opérationnelle. L’occasion pour les trois Rafale de se mesurer aux F-22A Raptor du 199th Fighter Squadron, basé à Pearl Harbor.