[Vidéo] Découvrez la startup XXII qui utilise l'IA pour faire de l'analyse d'images à impact positif

La scale-up XXII (prononcez "twenty two") travaille sur la visualisation par ordinateur, avec la volonté d'utiliser ces technologies de manière à avoir un impact positif, explique Dam Mulhem, le co-fondateur. "On ne veut pas faire de verbalisation, ni surveiller ou traquer les gens". Constatant la présence de nombreuses caméras dans l'espace public, la société propose d'utiliser l'information qu'elle capte pour améliorer le fonctionnement de la ville, pour optimiser l'usage de la voirie, la collecte des déchets ou encore dépenser moins d'énergie pour éclairer.

Plus globalement, la solution propose de recueillir et traiter des données à destination des décideurs des villes et des villages. Les possibilités sont énormes et l'entreprise estime que les Jeux Olympiques de Paris pourraient être une belle vitrine technologique et de services.

A l'occasion de cette émission, Dam Mulhem insiste sur l'importance de la pédagogie à faire autour des possibilités de l'intelligence artificielle, tant l'image véhiculée par le cinéma sur ces technologies a souvent été négative. Il évoque aussi l'impact du "conçu in France" dans le domaine, aussi bien pour les clients que pour les candidats au recrutement, attirés par la promesse d'une IA "éthique".