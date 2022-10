[Vidéo] Découvrez la start-up Libéo qui digitalise la comptabilité clients et fournisseurs

Chaque semaine, L'Usine Nouvelle, en collaboration avec l'accélérateur Epoka Up, vous propose de découvrir une start-up qui s'adresse au marché des professionnels, avec une interview d'un membre de son équipe dirigeante. Cette semaine, c'est Pierre Duraret CEO et co-fondateur de Libéo qui a répondu aux questions de notre journaliste et des experts réunis par Epoka Up.