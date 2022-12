[Vidéo] Découvrez la start-up Kraeken, qui développe un logiciel de simulation hydraulique

Kraeken est une jeune pousse qui a développé un logiciel de simulation hydraulique, un outil qui «permet de visualiser comment l'eau coule dans une structure complexe, pour pouvoir optimiser le fonctionnement de cette structure», explique sa cofondatrice et directrice générale, Priscille Beguin. Un moyen aussi d'anticiper les risques naturels qui pourraient survenir. «Kraeken a l'ambition d'être la révolution majeure des logiciels de simulation hydraulique», assure la dirigeante. Dans l'interview accordée à L'Usine Nouvelle et l'accélérateur Epoka Up, elle revient notamment sur son parcours de chercheuse et sur les raisons qui l'ont amené à créer son entreprise. Elle explicite aussi la typologie de clients auxquels l'entreprise s'adresse.

Démocratiser les connaissances en modèles hydrauliques

La prise en main du logiciel destiné aux ingénieurs nécessite une trentaine de minutes. «Le logiciel a été conçu afin de démocratiser le processus de simulation, de sorte que l'on n'ait pas besoin de huit ans d'études en modèles hydrauliques pour faire tourner un modèle» explique Priscille Beguin. La jeune pousse se considérant comme une cleantech, la fondatrice revient également sur les difficultés à se financer quand on travaille sur un sujet scientifique de spécialistes.