[Vidéo] Découvrez la start-up D-Vine, qui veut démocratiser les grands crus au verre

D-Vine propose de révolutionner la consommation de grands crus. Longtemps réservé aux amateurs en capacité d'acheter une bouteille de ces breuvages, il est désormais possible de vendre ce vin au verre. «Notre promesse aux restaurateurs et aux hôteliers est une hausse du chiffre d'affaires de la vente de vin au verre de l'ordre de 30%», assure Thibaut Jarrousse, le fondateur. La D-Vine offre de servir les vins premium proposés dans des conditions idéales de température et d'aération grâce à une puce RFID placée sur les flacons de vins qui sont proposés.

Une machine composée de 130 pièces

Thibaut Jarrousse expose aussi sa politique de développement international et explique les raisons pour lesquelles la jeune pousse privilégie aujourd'hui plutôt le BtoB que le marché grand public. Il expose aussi les difficultés spécifiques qu'il y a à produire sa solution. «Avec mon associé, on vient de l'industrie et on s'est rendu compte que c'était difficile de trouver des acteurs industriels capables de travailler sur de petites échelles. C'est un métier différent. Heureusement, on a réussi à trouver des partenaires en France, car on a un produit complexe composé de 130 pièces, dont la moitié sont spécifiques à la D-Vine», assure le dirigeant de l'entreprise.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.