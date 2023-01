[Vidéo] Découvrez la start-up Bankstore qui veut réinventer le crédit immobilier

Bankstore se présente comme la première plateforme de néo courtage pour les particuliers. Fini les courtiers, sur cette plateforme les particuliers peuvent rentrer en contact directement avec les banques.

Une commission plus faible et unique

Pour l'heure, la plateforme B to C est réservé aux seuls crédits immobiliers. David Pombo, CEO et co-fondateur de la startup explique pourquoi son équipe a fait ce choix. "Nous rendons le parcours plus simple, plus rapide, plus fluide", explique-t-il. Il revient aussi sur le modèle économique de la jeune pousse : une commission est versée "quand l'emprunteur est définitivement propriétaire".