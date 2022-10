[Vidéo] Découvrez la start-up Arterya qui veut faciliter le prélèvement de gaz de sang

L'Usine Nouvelle et l'accélérateur Epoka Up vous proposent de découvrir une scale-up ou une start-up prometteuse via l'interview d'un de ses dirigeants par un journaliste de la rédaction et plusieurs experts. Cette semaine, c'est Lucile Derly, co-fondatrice d'Arterya qui a accepté le jeu des questions réponses.