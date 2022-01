[Vidéo] Comment le numérique bouleverse la publicité, avec InVibes et The Contillery

© L'Usine Nouvelle - Epoka Arnaud Caplier de The Contillery est l'un des invités de L'Usine Up.

Usine Up revient avec une nouvelle formule. Au programme, deux interviews pour le prix d'une : une scale-up et une start-up du même secteur et une chronique.

Pour la première, c'est le secteur de la publicité qui a retenu notre attention. Avec notre partenaire Epoka, nous avons retenu deux jeunes pousses qui évoquent les évolutions en cours. Invibes propose de nouveaux formats publicitaires pour améliorer l'efficacité des campagnes. Sami Bathi, le responsable pour la France nous dit comment.

Arnaud Caplier, fondateur de The Contillery, explique pour sa part comment sa start-up a mis au point une technique originale à base d'intelligence artificielle : l'analyse de contenus d'images pour comprendre et prédire son potentiel d'engagement et sa performance marketing.

Mélanie Gentil, l'experte de MediaDesk, estime qu'aujourd'hui la publicité doit se réinventer si elle veut continuer à être performante.

Déroulé du programme :