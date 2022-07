[Vidéo] Comment l'ascenseur Nord de la Tour Eiffel se modernise

Même si les escaliers de la Tour Eiffel sont bien connus des amateurs de courses extrêmes, avec leurs 674 marches, la plupart des visiteurs du monument parisien empruntent les ascenseurs. Depuis 2018, l’ascenseur du pilier nord subit une rénovation d’envergure, pilotée par le bureau d’ingénierie Greisch et réalisée par Eiffage Métal, filiale du géant du BTP ainsi que le groupe spécialisé dans la construction métallique Baudin Chateauneuf.

Un programme de calcul développé par Greisch et l’université de Liège (Belgique) a été utilisé pour préparer les travaux de renforcement de la voie de roulement de la cabine et des crémaillères de l’ascenseur. Ces mécanismes permettant de bloquer la cabine en cas de chute disposent de tronçons de 140 mètres de longueur. Des travaux résumés dans cette vidéo :

Le contrôle-commande renouvelé

« La géométrie particulièrement complexe de la structure existante est également modélisée, avec tous les points d’attention spécifiques engendrés par son histoire, par les rénovations antérieures, par son état de fatigue actuel et par le matériau qui la compose », expliquent les équipes de Greisch. La structure de l’ascenseur Nord est composée de fer puddlé, un métal issu d’un ancien procédé d’affinage de la fonte, qui n’est plus utilisé de nos jours. De nouveaux systèmes de contrôle-commande ont été ajoutés dans le cadre de la rénovation de l’ascenseur, incluant aussi une nouvelle cabine (à la charge équivalente à l’équipement précédent) et un mécanisme plus lourd. Le coût total du projet s’élève à 25 millions d’euros hors taxes.