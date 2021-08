[Vidéo] Cette remorque recharge votre véhicule électrique pour un camping en toute quiétude

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Colorado Teardrops Des panneaux solaires disponibles en option permettront de recharger la batterie.

D'ici quelques années, il ne sera peut-être plus si rare de croiser sur les routes, lors des vacances d'été, des adeptes de camping à bord d'un véhicule électrique. Des modèles très attendus devraient en effet faire grossir les rangs du marché des pick-up à batteries, tels que le Cybertruck de Tesla, le F-150 Lightning de Ford ou le Hummer EV de General Motors. Mais ceux qui aiment sillonner les sentiers tout en étant bien équipés devront faire face à un problème de taille : avec une remorque, l'autonomie de leur voiture risque de drastiquement diminuer.

Afin d'éviter aux conducteurs de se retrouver bloqués au milieu de nulle part (d'autant que le réseau de bornes de recharges est encore parcellaire), le concessionnaire américain Colorado Teardrops a mis au point une remorque innovante. Nommée The Boulder (« Le Rocher » en français), elle est dotée d'un aérodynamisme accru censé contrebalancer son poids (885 kg) et atténuer la résistance au vent. Mais son véritable avantage réside dans ce qui se cache à l'intérieur : une batterie lithium-ion de 75 kWh. De quoi fournir l'énergie nécessaire pour atteindre la prochaine borne de recharge.

47 000 euros

The Boulder présente également d'autres atouts, à l'image de son lit queen-size et ses deux lits superposés, qui peuvent donc accueillir quatre dormeurs. Une fois les couchettes repliées, les campeurs peuvent profitent d'un petit espace salon doté d'une table à manger, et une cuisine située à l'arrière peut fournir plaques de cuisson, réfrigérateur, chauffe-eau, et même un four. En option, des panneaux solaires permettront de recharger la batterie, lorsque le temps se montrera clément.

Comme pour les pick-up électriques, il faudra cependant patienter pour mettre la main sur cette remorque. La version de base, pour laquelle il faudra débourser 55 000 dollars (environ 47 000 euros, soit plus qu'une Tesla Model 3), ne devrait pas être disponible avant l'été 2022. D'ici là, des ingénieurs auront peut-être résolu l'un des plus gros défis de la mobilité électrique : concevoir un dispositif capable de recharger la voiture alors qu'elle roule.