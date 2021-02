[Vidéo] Au pied du mont Fuji, cérémonie traditionnelle pour la première pierre de la ville du futur de Toyota

Toyota veut s’offrir sa propre petite Silicon Valley. Le Japonais, premier constructeur automobile mondial en 2020, a posé mardi 23 février la première pierre de son projet « Woven City » (ville tissée en français). Au pied du mont Fuji, cette ville-laboratoire sera dédiée au développement de nouvelles technologies comme la conduite automatisée, la mobilité personnelle, la robotique et l'intelligence artificielle.

Le projet Woven City avait été présenté en janvier 2020 à l’occasion du Consumer Electronics Show. Objectif, expérimenter l’association de la ville et de la voiture ultraconnectées dans un environnement réaliste. « La communauté commencera avec environ 360 résidents, explique Toyota sur son site officiel, principalement des personnes âgées, des familles avec des jeunes enfants et des inventeurs. Elle comptera à terme une population de plus de 2 000 personnes, y compris des employés de Toyota. »

Pour poser les fondations de cette ville du futur en toute sérénité, l'industriel n'a pas fait l'impasse sur des rites anciens comme le Jichinsai, la cérémonie traditionnelle japonaise. Signifiant « pacification du sol » en français, elle vise à s’attirer la sympathie des gardiens du terrain. Des offrandes sont offertes et la terre est symboliquement bêchée.

L'emplacement de la Woven City n'est pas anodin car il se situe sur site de l'ancienne usine de Toyota d'Higashi-Fuji. A ce propos, le PDG et petit-fils du fondateur de Toyota, Akio Toyoda, a déclaré : « Le 9 décembre 2020, l'usine Higashi-Fuji de Toyota Motor East Japan (TMEJ) a mis fin à son histoire, après 53 ans de production de véhicules avec le soutien de la communauté. [...] L'ADN de l'usine Higashi-Fuji, c'est l'esprit du kaizen. »

(Le site de Woven City. Source : compte Facebook de Woven City.)

Un projet piloté avec Woven Planet Holdings

La ville prévoit trois types de rues entrelacées les unes aux autres. Elles pourront être allouées à la conduite automatisée, aux piétons ainsi qu'aux véhicules à mobilité personnelle. Le sous-sol sera affecté au transport de marchandises. « L'infrastructure de Woven City vise à créer un environnement dans lequel des inventions susceptibles de résoudre des problèmes sociaux sont créées en temps opportun », précise le constructeur sur son site.

(Image de synthèse du projet Woven City. Source : Toyota.)

Le projet de la Woven City est réalisé en partenariat avec Woven Planet Holdings, filiale de Toyota nouvellement créée en 2021. Elle remplace la Toyota Research Institute-Advanced Development (TRI-AD), elle-même fondée par le constructeur en 2018 pour développer des logiciels de conduite automatisés. Woven Planet Holdings comprend un fonds d'investissement que Toyota a doté de 800 millions de dollars en septembre 2020.