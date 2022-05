© Usine Up

Charles-Eliott Debourdeau fait partie de ces créateurs de start-ups qui se sont lancés après avoir identifié un besoin dans leur vie personnelle. On vous laisse découvrir comment est né Global Exam, mais cette histoire devrait vous surprendre, comme on dit sur Internet.

Diversifier les clients et les produits

Global Exam a développé des méthodes en ligne pour préparer les tests de langue, et, plus généralement, pour apprendre une langue étrangère. La start-up s'est diversifiée en proposant des cours en fonction de l'objectif de l'utilisateur. Elle a aussi diversifié ses clients : les particuliers, les écoles, les entreprises et les centres de formation linguistiques.

Charles-Eliott Debourdeau, s'il reconnaît les vertus de l'échec, estime qu'il est tout aussi important de comprendre les raisons des succès enregistrés. Il est vrai que quand quelque chose marche bien, on est moins avide d'en analyser les causes. Pour l'entrepreneur, c'est pourtant une source de progrès largement sous-exploitée par de nombreuses jeunes pousses.