[Vidéo] Airbus valide un test de largage de drone depuis un A400M dans le ciel allemand

Testé et approuvé ! Airbus est en mesure de larguer des drones depuis des A400M en plein vol. Le constructeur aéronautique a annoncé le 21 février qu’il venait de valider un test de largage depuis son mastodonte multi-rôles, l’A400M. Cette étape permet d’avancer sur le programme de système de combat aérien SCAF.

Des drones pour servir d’ « yeux et d’oreilles »

Le test a été réalisé dans le nord de l’Allemagne avec un drone Do-DT25 construit par Airbus. Celui-ci a été lancé depuis la porte de rampe de chargement arrière ouverte pendant le vol avant de se poser au sol grâce au déploiement d’un parachute.

Tout au long du test, le drone était connecté et transmettait des données à « l'avion père » A400M via le Modular Airborne Combat Cloud Services (MACCS), un système de communication développé par Airbus. « Ce transfert de données illustre comment les Remote Carriers (les drones, ndlr) peuvent être connectés à un réseau cloud de combat, fournissant des informations vitales en jouant le rôle d’ « yeux et d’oreilles » sur le champ de bataille », informe Airbus dans son communiqué.

Largage du drone Do-DT25 depuis un A400M. Crédit photo : Airbus.

En décembre 2020, Airbus avait déjà dévoilé des images de synthèse en préparation de ses tests de vol et mentionnait la participation des entreprises allemandes Geradts et SFL sur l’intégration du drone dans l’avion de transport militaire. Le 27 janvier 2022, Airbus révélait que le développement du projet de largage des drones n’avait nécessité que six mois de travail.

Une étape de franchie pour le plan SCAF

Airbus Defence and Space valide ainsi un volet important dans le projet SCAF. Pour rappel, celui-ci est composé d’un avion de combat de dernière génération, nommé Next Generation Fighter, autour duquel gravitera une myriade de drones, appelés Remote Carriers. Ce sont ces drones qui ont fait l’objet du test et pourront de nouveau être largués par l’A400M pour épauler le Next Generation Fighter dans ses missions. Ces appareils sans humain à bord s’avéreront être des atouts cruciaux pour leurrer l’ennemi, réaliser du brouillage ou encore envoyer des missiles.

« Ces avions sans pilote pourront servir de multiplicateurs de force pour diverses missions, tout en gardant les pilotes hors de danger », précise Airbus dans son communiqué. Il est prévu que le programme SCAF soit opérationnel à l’horizon 2040 pour remplacer les Rafale français, et les Eurofighter espagnols et allemands.