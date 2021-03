[Vidéo] À Cergy, la tour 3M, construite en acier, a disparu du paysage

À Cergy (Val-d’Oise), les 43 mètres de hauteur de la tour 3M ne sont plus qu’un souvenir. Des pelles mécaniques ont grignoté l’édifice, qui devrait céder sa place à un nouveau quartier de logements, sur un site situé à quelques pas de la gare de Cergy-Préfecture. Les 800 salariés du siège social français du groupe américain de chimie, connu pour le Scotch et les Post-It, avaient préalablement emménagé, à l’automne 2019, dans un nouvel immeuble à quelques pas, laissant derrière eux des bureaux devenus trop grands par rapport à l’activité, des locaux contenant certains matériaux amiantés – ce qui a contribué à écarter le principe d’une rénovation lourde, jugée trop coûteuse – et constituant un symbole architectural fort.