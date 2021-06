Victoria Azarenka se qualifie en huitièmes à Bad Homburg et affrontera Alizé Cornet

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Annegret Hilse Victoria Azarenka lors du tournoi de Berlin la semaine passée./Photo prise le 19 juin 2021/REUTERS/Annegret Hilse

Pour clôturer les seizièmes de finale du tournoi de Bad Homburg, Victoria Azarenka affrontait sa jeune compatriote Yuliya Hatouka (WTA : n°271). Après une première manche accrochée remportée 7-5 par l'ancienne numéro une mondiale, l'actuelle numéro 14 à la WTA a donné une leçon à son adversaire dans la seconde. En effet, elle n'a laissé que les miettes d'un 6-0 infligé en 26 minutes. La Biélorusse affrontera la Française Alizé Cornet pour une place en quarts. Les autres matchs de la journée sonnaient le début des huitièmes et Amanda Anisimova n'a eu besoin que d'une heure et six minutes pour mettre fin au parcours d'Andrea Petkovic (6-1/7-5). Dans l'après-midi, Katerina Siniakova et Laura Siegemund ont respectivement disposé de Jessica Pegula et Tamara Korpatsch afin d'avancer au tour suivant.