Victimes de l'inflation, les projets d'hydrogène bas carbone manquent de financement partout... sauf en Chine

L’engouement pour l’hydrogène comme vecteur énergétique pour sortir des fossiles ne se dément pas. La production annuelle d'hydrogène à faibles émissions pourrait atteindre 38 millions de tonnes en 2030, si tous les projets annoncés sont réalisés, observe l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son dernier rapport sur le sujet (Global hydrogen review), publié le 22 septembre. C’est 50% de plus qu’en 2022. Problème, seuls 4% de ces projets ont fait l’objet d’une décision finale d'investissement, dont 40% en Chine. D’ici à la fin de 2023, le pays aura installé 1,2 GW d'électrolyseurs, soit 50% de la capacité mondiale et lancé la construction le plus grand projet d'électrolyse au monde avec 260 MW.

