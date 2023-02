Via la filiale Evidian d’Atos, Airbus veut se muscler pour développer le cloud de combat du Scaf

Après plusieurs mois de suspense, Airbus pourrait finalement remporter le morceau. Atos a annoncé, jeudi 15 février, être entré en discussion avec l’avionneur en vue de céder 30% d’Evidian, la nouvelle société du groupe informatique tricolore regroupant ses activités dans le big data, la cybersécurité et les supercalculateurs. Un temps dans la course pour cette opération, Thales – qui ne s’intéresse qu’à une partie d’Evidian – et Orange semblent désormais distancés. Le groupe aéronautique avait d’ailleurs confirmé son intérêt pour cette société au début de l’année 2023.

