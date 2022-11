Vetropack investit dans une nouvelle usine en Italie

Vetropack, fabricant suisse de produits en verre pour les industries alimentaires et les boissons, investit plus de 400 millions de francs suisses (environ 406 millions d’euros). Cet investissement concerne la construction d’une nouvelle usine en Italie, à Boffalora sopra Ticino près de Milan. La production doit démarrer au deuxième trimestre 2023. Vetropack explique que « le nouveau site de haute technologie offre plus de flexibilité dans la production avec des capacités plus élevées et un accent sur les processus durables ».

