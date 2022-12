Veste en riz et fusée vulve, le best-of 2022 de l'Industrie c'est fou

Des vestes fabriquées avec du riz

En pleine transition écologique, la mode s’intéresse de plus en plus au 100% végétal. Pour confectionner sa nouvelle série de vestes, la marque de luxe britannique Alexander McQueen a sollicité l’aide de Natural Fiber Welding. Cette start-up américaine a mis au point un simili cuir entièrement biosourcé en mélangeant du latex d’hévéa avec des balles de riz et de l’argile, ce qui lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 17% par rapport à un équivalent synthétique. Comble du raffinement, des huiles essentielles incorporées lors de la fabrication confèrent aux tissus un parfum terreux censé persister pendant un an environ.

Un vaisseau spatial en forme de vulve

«Restaurer l’égalité des genres dans l’espace.» Tel est l’objectif de Wer Braucht Feminismus ? Le collectif féministe veut pousser l’Agence spatiale européenne à fabriquer une fusée en forme de vulve, dotée d’un design aérodynamique capable d’égaler les performances de ses équivalents phalliques. Un projet farfelu mais non dénué de sens, quand on sait que moins de 70 femmes ont eu la chance d’explorer le cosmos depuis le début de la conquête spatiale, contre plus de 500 hommes. Bien décidée à rectifier le tir, la Nasa a déjà indiqué que la prochaine personne à marcher sur la Lune serait probablement une astronaute.

