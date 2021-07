Verstappen toujours le plus rapide à Silverstone

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Peter Cziborra Max Verstappen a signé les meilleurs temps des essais libres 1 et 2 à Silverstone./Photo prise le 17 juillet 2021/REUTERS/Peter Cziborra

Comme lors de la première séance d'essais libres, Max Verstappen (Red Bull Racing) s'est montré le plus rapide de la seconde du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le leader du Championnat du Monde a signé le meilleur chrono sur le circuit de Silverstone (1'29''902). Le Néerlandais a devancé les Ferrari de Charles Leclerc (+0''375) et Carlos Sainz (+0''505). Le Français Esteban Ocon (Alpine) a enregistré le quatrième temps (+0''805). Devancé de 32 points au classement général, Lewis Hamilton (Mercedes) n'a terminé que huitième (+1''229), devant son coéquipier Valtteri Bottas (+1''278). Pierre Gasly (AlphaTauri) a complété le Top 10 (+1''286). C'était la dernière séance d'entraînement avant la toute première course sprint qualificative de l'histoire cet après-midi.