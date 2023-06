Vers une révolution verte : créer de la valeur avec la Transition Écologique et Énergétique (TEE) dans les usines

Transition Écologique et Énergétique : 3 enjeux clés pour les entreprises

Pour rester compétitif, un nouvel enjeu s’impose aux industriels : la transition écologique et énergétique. Incontournable tant vis-à-vis de l’urgence climatique que des évolutions réglementaires et sociétale. Cette dernière s’appuie désormais sur des outils, des méthodes et des process permettant la mise en œuvre des progrès réels.

Les préoccupations écologiques et énergétiques, portées par de nouveaux moyens et méthodes, s’inscrivent aujourd’hui dans la recherche de performance opérationnelle.

Encourager la transition énergétique et écologique des entreprises, c’est mettre en lumière trois enjeux majeurs vis-à-vis de leur performance dans un contexte socio-économique en pleine transformation.

1) La décarbonation

Les dispositifs d’aide de l’Etat visent à atténuer en priorité l’empreinte carbone des entreprises. Dans le secteur industriel, la fabrication des matériaux, leurs transformations en produits manufacturés et la gestion des déchets (entre autres) engendrent des émissions de CO2 qui pèsent pour 20% des émissions en France. Au-delà de la sensibilisation et des premiers investissements, les acteurs industriels doivent assurer aujourd’hui la mise en mouvement à chaque niveau de l’entreprise de façon à réaliser des gains substantiels effectifs.

2) La profitabilité

L’augmentation des coûts a particulièrement impacté le budget énergie des industriels, pouvant passer de 7 à 35% dans certaines industries en un temps record. Son optimisation devient un facteur clé de rentabilité. Peu d’entreprises sont malgré tout conscientes d’être déjà en possession des leviers techniques et comportementaux pour une consommation responsable. Il peut parfois s’agir de pratiques et d’habitudes à transformer, dans un cadre méthodologique et culturel à définir collectivement.

3) L’attractivité

Avec la TEE, les entreprises s’engagent dans une démarche vertueuse pour répondre aux attentes sociétales des clients et des consommateurs. L’écoresponsabilité, qu’elle soit volontaire ou subie, démontre quoi qu’il en soit un engagement valorisant pour l’image de marque, fédérateur de prospects et de partenaires et attractif pour les jeunes diplômés.

Cet élan écologique et énergétique se place tout naturellement au cœur de la culture Lean et de la recherche de l’excellence opérationnelle des organisations. Il ne s’agit pas exclusivement d’investir dans de nouveaux équipements. La culture et la conduite du changement restent essentielles pour atteindre ce graal.

Comment réussir la TEE de son entreprise ?

Initier une démarche de transition écologique et énergétique nécessite en préambule un état de l’art de l’existant. Où en est-on ? Quels process fonctionnent ? Quelle est l’organisation mise en place ? Quels sont les rôles et responsabilités de chacun ? Quels sont les processus concernés ? Ai-je des moyens de mesure ? Ai-je des indicateurs de mesure permettant de mettre en place des leviers d’actions pertinents ? Les questions à se poser sont nombreuses pour établir une photographie complète du niveau de maturité des organisations sur le sujet. Car acquérir de meilleurs équipements moins énergivores ne suffit pas ; pour réussir la transformation et obtenir des résultats durables, il est indispensable de revisiter les rôles, les responsabilités et le système de pilotage de l’organisation, du terrain au sommet de la hiérarchie.

C’est en ce sens que le cabinet conseil Meliae Consulting, spécialiste de la Performance des Opérations Industrielles au sein du groupe Citwell, étend ses savoir-faire historiques au service de la transition écologique et énergétique . Notamment, avec des partenaires technologiques, la méthode Meliae Consulting contribue à mettre en boucle l’Amélioration Continue, la consommation énergétique effective des process ainsi que leur performance au regard de leur degré d’utilisation. À partir d’un diagnostic précis de l’utilisation, de l’organisation des ressources et des moyens de ces dernières, les dirigeants comme les salariés peuvent construire des plans d’action et piloter rigoureusement leur transition.

Des acteurs industriels de premier plan sont d’ores et déjà en mouvement afin d’assurer le pilotage de leurs consommations et ces derniers constatent des progrès au quotidien. Leur démarche vers une transition écologique et énergétique durable leur a ouvert la voie vers de nouvelles dimensions en matière de performance opérationnelle. A la clé ? Des impacts visibles sur leur bilan carbone et leur compte de résultat, le tout en répondant aux attentes sociétales.

Pour en savoir plus sur les méthodes de Meliae : www.meliae.fr

Contenu proposé par MELIAE