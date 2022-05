Alors que le parquet de Paris vient d’ouvrir une information judiciaire dans l’affaire des pizzas Fraich’Up de Buitoni (Nesté) contaminées par Escherichia coli (E. Coli), les pouvoirs publics envisagent de réformer l’organisation des contrôles. Le 11 mai, l’Agence France Presse (AFP) a dévoilé un courriel du cabinet du Premier ministre.

Conçue pour mettre fin à la compétition entre les services, cette réforme plusieurs fois annoncée, notamment depuis le scandale du lait en poudre Lactalis en 2017, est restée lettre morte jusqu’à maintenant. Rattachée au ministère de l’Economie et des finances, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) pourraient ainsi perdre une partie de leurs prérogatives. En janvier 2023, devrait naître une police de la sécurité sanitaire des aliments placée sous la direction générale de l’alimentation (DGAL) qui est rattachée au ministère de l’Agriculture et de l’alimentation. Cette réorganisation passerait par le transfert d’un service à l’autre d’une soixantaine de fonctionnaires.

Coup de massue

Premier syndicat de la DGCCRF, dont la moitié de l'effectif travaille sur l’alimentation, Solidaires CCRF & SCL dénonce un « coup de massue » et l’absence de concertation. L’organisation syndicale pointe un risque de désorganisation et une perte d’efficacité avec une séparation entre les enjeux de loyauté et de sécurité lors des contrôles. Dans un entretien accordé à France Info le 6 mai, Roland Girerd, son secrétaire général, posait la question à propos de la défaillance des contrôles chez Buitoni : « Peut-être faudra-t-il revenir sur qui est responsable de quoi en matière de sécurité alimentaire ».