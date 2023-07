Vers une participation a minima de Nissan dans Ampère, la nouvelle filiale de Renault?

C’est le dénouement d’une intrigue aux multiples rebondissements. Après de longs mois de discussions, Renault et Nissan doivent annoncer prochainement quel sera le montant de la participation de Nissan au sein d’Ampère. La nouvelle entité du groupe Renault dédiée à l’électrique et aux logiciels doit voir le jour à l’automne et être introduite en Bourse lors du deuxième trimestre 2024. A l’inverse de sa filiale Horse, Renault a indiqué vouloir détenir la majorité d’Ampère, dont la valorisation est espérée entre 8 et 10 milliards d'euros.

