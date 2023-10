Vers une meilleure représentation des femmes dans les crash-tests automobiles

La route vers l’égalité entre les femmes et les hommes est encore longue, notamment en matière de sécurité routière… Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réglementation européenne n'oblige pas les laboratoires à effectuer des crash-tests automobiles avec des mannequins à la morphologie féminine. Or, selon les données de l’agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, les femmes sont 17% plus susceptibles que les hommes de décéder lors d’un accident de voiture. Une autre étude de l’Université de Virginie (États-Unis) datant de 2019 indique qu’elles ont 73% plus de chances que les hommes d’être blessées lors d’une collision frontale.

