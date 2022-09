Vers une limitation des exportations de semi-conducteurs américains vers la Chine

Les Etats-Unis sont bien décidés à enrayer l'essor de la Chine dans les semi-conducteurs. Selon Reuters, l'administration Biden envisage de réduire le mois prochain les livraisons de certains semi-conducteurs et des équipements nécessaires à leur production à destination de la Chine, ont déclaré à l'agence de presse britannique plusieurs personnes au fait du dossier. Le département américain du Commerce prévoit de publier de nouvelles règles fondées sur des lettres adressées plus tôt cette année à des entreprises américaines, ont précisé les sources.

Des lettres ont été envoyées à KLA, Lam Research et Applied Materials, leur notifiant qu'il leur était interdit d'exporter les équipements nécessaires à la production de semi-conducteurs avancés vers des usines chinoises, à moins d'obtenir un permis auprès du département du Commerce. D'autres courriers, adressés par le département du Commerce à Nvidia et Advanced Micro Devices, demandaient à ces entreprises de cesser les livraisons de puces utilisées dans le développement d'intelligence artificielle vers la Chine.

La Chine en ligne de mire

Certaines des sources ont également indiqué à Reuters que la nouvelle réglementation contiendrait d'autres décisions relatives à la Chine. Les restrictions pourraient encore être soumises à des changements, et la nouvelle réglementation pourrait être présentée plus tard que prévu. L'une des sources a également expliqué que, en vertu des nouvelles règles, des permis pourraient être nécessaires pour exporter des produits contenant les semi-conducteurs soumis aux sanctions.

Un responsable du département du Commerce s'est refusé à tout commentaire, indiquant toutefois: «En règle générale, nous souhaitons codifier toutes les restrictions annoncées dans ces courriers et changer la réglementation.»

Depuis plusieurs mois, les Etats-Unis font preuve d'activisme dans ce secteur stratégique et visent directement la Chine. Le 9 septembre, ils ont précisé leurs ambitions dans les puces avec leur plan Chips for America doté de 52,7 milliards de dollars. L'objectif: des subventions pour rapatrier la fabrication de puces sur le sol américain et à doper les efforts de R&D du secteur.

Avec Reuters (reportage Karen Freifeld et Alexandra Alper, avec la contribution de Stephen Nellis et Jane Lanhee Lee; version française Camille Raynaud)