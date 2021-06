Vers une levée du port du masque en extérieur, suggère Salomon

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU L'obligation du port du masque en extérieur pourrait être levée à la fin du mois, lors de la dernière étape du déconfinement progressif initié début mai, a laissé entendre lundi le directeur général de la Santé (DGS), le Pr Jérôme Salomon. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Interrogé sur ce sujet sur RTL, le DGS n'a pas explicitement annoncé une levée de cette obligation mais il a déclaré que "si tout se passe bien on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin si les conditions le permettent", même si les mesures barrières resteront de rigueur.

La situation sanitaire s'est franchement améliorée ces dernières semaines en France, avec un net ralentissement de l'épidémie de COVID-19 et une montée en charge de la vaccination.

"Encore un effort sur la vaccination, encore un petit effort de sécurité sur les gestes barrière et nous aurons un été serein", a dit le DGS, soulignant cependant qu'"en intérieur, il y a beaucoup plus de risques" et que le masque reste donc indispensable dans ces conditions.

Le président du conseil scientifique, le Pr Jean-François, Delfraissy a estimé la semaine dernière qu'il serait "très difficile de garder le masque après le 30 juin", tout en mettant en garde les Français contre un relâchement prématuré.

Un avis également partagé par le Pr Jérôme Salomon, qui juge que "tant que nous n'avons pas un maximum de personnes vaccinées", il faut continuer à respecter "systématiquement les mesures barrière dans les conditions à risque", "il faut encore être vigilant, il faut encore être prudent", d'autant plus que l'exemple britannique montre que "même avec très peu de cas et même avec un bon niveau de couverture (vaccinale) le virus peut repartir".

La France, dont la situation sanitaire s'est nettement améliorée, a entamé mercredi une troisième étape de ce déconfinement, avec notamment un couvre-feu décalé de deux heures, à 23h00.

Le cap des 30 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin contre le COVID-19 a été franchi dimanche et près de 16 millions de personnes ont été vaccinées (avec un schéma vaccinal complet d'une ou deux doses en fonction des vaccins et des antécédents).

(Bertrand Boucey et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)