Vers une fermeture d’Ahlstrom Stenay...

Dans un communiqué commun du 13 mars, la Confédération générale du travail (CGT) et Force ouvrière (FO) alertaient sur le risque, après l’arrêt d’une des deux machines en 2018 et un premier plan social en 2019, de « fermeture définitive » en 2023 d’Ahlstrom Stenay implanté dans la Meuse. Pour les signataires, « la situation et les informations recueillies tendent à confirmer l’élaboration prochaine par le groupe d’un nouveau plan social et d’une fermeture définitive ». La confirmation n'a pas tardé par le biais de l'Agence France Presse (AFP) :

