Vers une déferlante d’électrolyseurs chinois sur le marché de l’hydrogène propre

L’hydrogène produit par électrolyse de l’eau (H2) est trois à quatre fois plus cher que celui issu du vaporeformage du gaz naturel ? Qu’importe. La course au plus puissant électrolyseur installé fait rage, en Europe et aux États-Unis notamment. Le 10 juillet, Shell annonçait la mise en service d’un électrolyseur de 10 MW en Allemagne. Le 10 août, aux États-Unis, PlugPower a annoncé la construction d’une usine d’hydrogène à Camden County (Georgie) qui pourra produire 15 tonnes par jour dès fin 2021. L’entreprise veut produire plus de 500 tonnes par jour d’hydrogène d’ici à 2025.