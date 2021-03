Vers une action collective anti-5G contre les opérateurs télécoms en Corée du Sud

La gronde contre la 5G monte en Corée du Sud. Un groupe d’abonnés mécontents grandit sous le nom "victimes de la 5G". Il espère rassembler plus de 1 million d’abonnés déçus par la nouvelle génération de mobiles pour lancer une action collective contre les trois opérateurs du pays, SK Telecom, KT et LG Uplus, via la plateforme de litige "Angry People". Une démarche inédite dans le monde, qui déplacerait pour la première fois la bataille anti-5G sur le terrain judiciaire.