Vers un verre plus vert à Vayres

En France, l’industrie du verre est directement concernée par l’obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Et dans l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2050, l’industrie du verre prend toute sa part. Tel O-I, verrier américain, implanté en France avec neuf usines, qui investit 50 millions d’euros dans son unité de Vayres (Gironde) pour la décarboner. Construit en 1970, le site abrite deux fours gaz qui alimentent chacun trois lignes de production, et produit chaque année plus de 400 millions de bouteilles. « Nos investissements massifs en France ont pour vocation d’accélérer notre transition écologique et de pérenniser nos activités, explique Robert Gachot, directeur général d’O-I Glass Sud-Ouest Europe. Ils s’inscrivent dans la trajectoire qui vise à réduire de 25 % les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'O-I Glass d'ici à 2030, ce qui constitue un effort considérable. »

[...]