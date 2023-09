Vers un encadrement de la « shrinkflation » ?

Foodwatch crie victoire. Après un an de campagne et une pétition qui a recueilli plus de 47 000 signatures, le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé le 31 août un prochain texte de loi qui, entre autres dispositions, obligera les industriels à informer les consommateurs lorsque la quantité de contenu baisse mais pas son prix. « Même contenant, moins de contenu : l’inflation déguisée. Stop aux arnaques ! Nous rendrons obligatoire l’affichage des modifications de poids ou de contenu à emballage similaire, pour arrêter de tromper les consommateurs », a-t-il repris sur le réseau X (ex-Twitter). Cette mesure, si elle se concrétisait, encadrerait ainsi la « shrinkflation », ou réduflation, ou encore inflation masquée.

