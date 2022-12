Vers un big bang du réemploi en Europe

Lutter contre cette source croissante de déchets et de frustration des consommateurs : c’est sous cet angle que la Commission européenne a enfin dévoilé sa proposition de règlement encadrant les emballages et déchets d’emballage, qui révisera la fameuse directive 94/62 et qui constitue une partie du volet économie circulaire du Pacte vert pour l’Europe. Autres leitmotivs : les 27 « peinent à atteindre » les objectifs de recyclage assignés par l’article 6 de la directive et il s’agit, d’une part, de « découpler la croissance économique de l’utilisation des ressources naturelles », d’autre part, de « mettre le secteur de l’emballage sur la voie de la neutralité climatique d’ici à 2050 ». Ainsi l’exécutif européen frappe-t-il fort, même s’il a revu à la baisse certains seuils qui figuraient dans un précédent document de travail : pour réduire les déchets d’emballage de 15% d’ici à 2040 par Etat membre et par habitant, par rapport à 2018, il veut éviter le production de ces déchets par la limitation des emballages inutiles et la promotion des solutions réutilisables et rechargeables, rendre tous les emballages recyclables d’ici à 2030 et augmenter le recours aux plastiques recyclés.

