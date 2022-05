Aujourd’hui, les industries modernes ont pour objectif d’améliorer la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement. Et pour y parvenir, il est nécessaire d’accroître la qualité des produits et des services. Dans ce but, l’industrie nucléaire a créé la certification 19443, basée sur l’ISO 9001. Cette dernière permet aux entreprises d'opérer en toute confiance dans le monde entier. Grâce à une approche normalisée et commune de la qualité des produits et services nucléaires, les principaux acteurs du secteur peuvent maintenir la conformité aux exigences légales et assurer le respect des exigences réglementaires. Prestations d’ingénierie, achats/approvisionnements de construction ou de maintenance, fabricants et fournisseurs de technologies… Toute la chaîne d'approvisionnement nucléaire est concernée. Cette norme fournit des produits et services majeurs pour la sûreté nucléaire (IPSN), elle prend en compte des sujets comme l’importance pour la sûreté nucléaire, le leadership, l’approche graduée et l’acquisition d’une véritable culture de sûreté nucléaire au cœur des processus de l’entreprise.

Renforcer la sécurité

La sécurité est et reste un aspect essentiel de la chaîne d’approvisionnement nucléaire internationale. Toutefois, ces dernières années, les risques que représentent les articles contrefaits, frauduleux et suspects (CFSI), appelés aussi contrefaçons, sur la chaîne d’approvisionnement nucléaire sont plus préoccupants que jamais.

Pour vous aider à gérer ces risques et assurer la pérennité de votre activité sur le marché nucléaire, LRQA s’investit dans les services associés au référentiel ISO 19443. Fournisseurs ou sous-traitants de la filière, nos équipes d’experts vous accompagnent pour écrire une feuille de route commune à vos attentes et vous donner l’avantage :



Formations au référentiel ISO 19443 sur de la qualification d’opérateurs soudage ou encore sur le Code ASME – NQA-1

Gap Analysis / audit préliminaire

Audits de certification : contrat spécifique ISO19443 ou lorsque l’ISO périmètre n’est pas retenu (multi activité, multisite)

Audits d’extension : intégration de l’ISO19443 sur un schéma ISO9001 existant

Audits combinés/intégrés : recevable avec schémas de l’environnement, sécurité, sectoriels

Audits à distance (partiel) : au cas par cas en fonction du risque et des produits/services IPSN

Garantir la qualité

L’obtention de la certification ISO 19443 par LRQA, organisme accrédité, atteste que votre système de management de la qualité allie meilleures pratiques en matière de qualité et exigences propres au secteur de l'énergie nucléaire.

Elle témoigne également de la qualité et de la fiabilité de vos processus ainsi que de votre développement et de votre amélioration continue. Il faut noter que la période de validité de la certification ISO 19443 est de 3 ans et que deux audits de surveillance sont à effectuer pendant le cycle de certification pour valider son maintien.

