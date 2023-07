Vers l’industrialisation des énergies vertes en France

Nucléaire et énergies renouvelables font face à des pressions similaires entre fortes exigences de sécurité, budgets serrés et nécessité de réduire les délais de production. Seulement, il faut entre 12 et 15 ans pour qu’une nouvelle centrale nucléaire entre en service et de 7 à 9 ans pour faire sortir de terre une ferme éolienne. Mettre à disposition des infrastructures de haute qualité à moindre coût ressemble donc fort à une équation impossible. Que des solutions logicielles peuvent pourtant aider à résoudre.

Le « projet du siècle » : concevoir l’avenir du nucléaire français

Dans un futur proche, la France devrait non seulement augmenter les capacités de production de ses 18 centrales existantes mais aussi pouvoir compter 6 à 14 nouveaux EPR dans son parc nucléaire. Une montée en puissance qui rend le choix du bon logiciel et des bons partenaires crucial. En effet, l’industrie nucléaire s’appuie sur quelques solutions très spécialisées pour répondre aux exigences les plus strictes de chaque projet. Par exemple, le logiciel Hexagon PIPESTRESS permet de s’assurer que la tuyauterie de la centrale respecte la réglementation et peut résister aux conditions les plus extrêmes comme des tremblements de terre et des températures élevées ou basses. Utilisé dans la construction de plus de 50 centrales à travers le monde, ce logiciel revêt une importance particulière ces dernières années car les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents.

Au chapitre de la réduction des temps de production, plusieurs facteurs entrent en jeu dont l’expertise et la connaissance du secteur. C’est pourquoi la solution projet Ecosys d’Hexagon est utilisée par les leaders de l’industrie comme AREVA et F4E, organisation qui gère la contribution européenne au projet ITER.

La capacité à intégrer des données issues de solutions spécifiques diverses en une plateforme de conception unique et fiable est également essentielle. Elle permet de s’assurer que les plans détaillés sont corrects et les prérequis de design structurel respectés. Une façon de compresser la durée du projet en évitant les erreurs humaines.

Cette approche intégrée doit perdurer après la phase de construction : une fois la centrale en service, ingénieurs et techniciens doivent pouvoir accéder aux informations clés en matière de conception et de construction depuis une interface simple et unique. C’est ce que propose Hexagon en créant des jumeaux numériques qui peuvent unifier les données liées à la conception, à la construction et aux opérations dans une même maquette 3D.

Le numérique fait (enfin) passer les énergies renouvelables à la vitesse supérieure

Dans le même temps, la France s’est dotée d’objectifs ambitieux en ce qui concerne les énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire et l’hydrogène. A ce jour, la majorité de cette énergie verte provient de l’hydroélectricité, source au potentiel de croissance limité. Par ailleurs, la proportion liée au solaire et à l’éolien reste bien en deçà de celle des autres pays. La France dispose de moins d’une centaine d’éoliennes offshore, une toute petite part des 5 800 unités recensées en Europe.

Pour atteindre ses objectifs, le pays doit répondre à un triple impératif : réduire le risque et le délai d’entrée en service de nouveaux projets sans pour autant sacrifier la qualité et la durabilité. Hexagon peut y contribuer à travers des solutions intégrées qui répondent aux besoins spécifiques du secteur. Ainsi, CADworx, Intergraph Smart 3D, Smart P&ID ou Smart Electrical fournissent des outils de conception avancés pour les parcs éoliens et les centrales à énergie solaire : ils tiennent compte de la situation environnementale et des contraintes de construction pour simuler la performance des équipements et l’optimiser en fonction des spécificités de chaque projet. Ils permettent également de réduire les coûts et les risques associés à la construction et à l’exploitation de ces infrastructures. Hexagon intégrera également désormais directement la suite logicielle Elecdes de Scada Systems (EDS), une solution logicielle 2D et 3D intelligente pour l’électricité et l’instrumentation.

Une fois le projet sorti de terre, les opérateurs ont également besoin de solutions de gestion d’actifs capables de suivre son évolution dans le temps, sachant qu’une éolienne a une durée de vie de 20 à 25 ans. La répartition des parcs solaires et éoliens sur de vastes territoires rend les solutions mobiles basées sur l’IA et la maintenance prédictive d’autant plus cruciales.

Bâtir en temps de mutation

Dans les énergies renouvelables comme dans le nucléaire, chaque projet est unique. Compte tenu de ces besoins de configuration et de support accrus, Hexagon conçoit et paramètre le logiciel sur-mesure.

« Nous avons l’expérience, les talents et l’organisation nécessaires pour accompagner ces projets. Notre équipe support est aussi reconnue pour sa maîtrise du secteur. »

TUV Austria Hellas a choisi PipeServ pour la conception d’une série de centrales à cycles combinés en Grèce. La solution Hexagon a permis de réaliser une analyse des contraintes sur des éléments relevant de l’ingénierie et du design des tuyauteries et de la structure acier. L’outil a également servi à la conception mécanique et aux dessins de construction de trois cuves et sept réservoirs sous pression.

Ces solutions de précision sont essentielles à l’heure où de profonds changements sont à l’œuvre dans le secteur de l’énergie français : la politique nationale sur le sujet, esquissée et planifiée dans les années 70 évolue ainsi que le paysage concurrentiel. En effet, on note l’apparition de nouveaux acteurs mais aussi la volonté d’opérateurs historiques de croitre au-delà de leur périmètre habituel en s’attaquant au segment des énergies renouvelables par exemple.

Le changement est enfin culturel : stratégique voire critique, le secteur de l'énergie s’est toujours montrée précautionneuse en matière de numérique, en particulier dans le nucléaire.

« Nous observons un vrai changement de mentalité. Jusque récemment, les accès distants étaient synonymes de risque. Les deux dernières années ont non seulement prouvé qu’ils pouvaient être mis en place de façon sécurisée avec les mesures de cybersécurité adéquates mais aussi que c’était un impératif pour assurer la continuité de l’activité. » explique Peter Wilson, expert sectoriel au sein de la division Asset Lifecycle Intelligence d'Hexagon

Enfin, l’innovation en matière de circularité devrait être fortement récompensée à l’avenir. L’entreprise John Cockerill Energy s’est par exemple servie des solutions Intergraph Smart3D et Intergraph Smart P&ID pour concevoir une centrale électrique qui « recapture » la vapeur produite et la réutilise pour générer à nouveau de l’énergie dans le cadre d’une démarche d’économie circulaire. Une preuve supplémentaire qu’Hexagon est l’interface unique pour accroitre l’efficience des industries de l’énergie tout en réduisant le risque opérationnel et en remplissant les exigences réglementaires afférentes.

