Vers des bioplastiques triés et valorisés

Une équipe de chercheurs du «Plastic waste innovation hub» de l’University College de Londres (UCL) a mis au point une solution pour recycler les bioplastiques, des matières en plein essor qui ne disposent pas encore de filière de recyclage. En cause : elles ne peuvent être différenciées des autres polymères dans un centre de tri et finissent, bien souvent, enfouies ou incinérées. Afin de les identifier et de les valoriser, les chercheurs ont combiné imagerie hyperspectrale et intelligence artificielle.

