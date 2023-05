Verrissima investit 10,5 millions d’euros dans une usine vitrine en Moselle

Verrissima ne pouvait pas pousser les murs du site qu’il occupe depuis 1975 à Goetzenbruck, dans l’est de la Moselle, au cœur du pays du verre et du cristal. L’entreprise familiale, qui célèbre cette année ses 100 ans d’existence, a donc privilégié la construction d’une usine flambant neuve à Rohrbach-lès-Bitche, à 15 km de son siège. Le fabricant de produits verriers pour le bâtiment injecte 10,5 millions d’euros dans le projet industriel, dont les travaux devraient démarrer en juillet prochain. A sa livraison au second semestre 2024, le nouveau site regroupera sur 5 000 m² d’ateliers et 1 000 m² de bureaux, les 130 salariés de Verrissima actuellement répartis entre son siège de Goetzenbruck et son deuxième site de Lembach.

