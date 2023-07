Verre : avantage au réemploi selon l’Ademe

Publiée en même temps que les rapports sur la consigne des emballages de boisson en plastique, l’étude de l’Observatoire du réemploi et de la réutilisation, via l’Agence de la transition écologique (Ademe), sur l’évaluation environnementale de dispositifs de consigne pour réemploi d’emballages en verre est passée un peu au second plan. Riche de cinq scénarios dans un premier volet consacré exclusivement au verre et se voulant la plus générique possible, elle conclut à un « avantage relatif du verre réemployable pour une grande majorité de situations étudiées, et ce pour cinq des sept catégories d’impact faisant l’objet d’analyses approfondies ».

