Verpack obtient la médaille Platinum Ecovadis pour son site d’Eysines

Au travers de ses différentes médailles d’évaluation, EcoVadis, plate-forme d’évaluation des performances RSE des entreprises, récompense et surtout certifie des milliers d’entreprises à travers le monde. La dernière récompense en date est pour le groupe Verpack et son site d’Eysines (Gironde) qui obtient la médaille Platinum, la plus haute distinction. Il rejoint ainsi « le club des 1 % des entreprises les mieux notées de sa catégorie dans le monde avec un score global de 78 sur 100. »

[...]