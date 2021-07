Vermon sonde les organes du monde entier

15 jours gratuits et sans engagement

L’électronicien Vermon conçoit, fabrique et assemble des sondes échographiques livrées aux géants des appareils médicaux, dont Siemens et GE. À l’intérieur des sondes, des composants piézoélectriques émettent des ultrasons et les captent au retour avant de les transmettre à l’écran. Ces émetteurs-récepteurs constituent le cœur de métier de Vermon, qui a démarré en 1984 à partir des travaux du laboratoire sur les ultrasons de l’université de Tours (Indre-et-Loire), pour devenir une ETI familiale de 310 collaborateurs, dont 250 au siège.