Verkor sécurise son projet d'usine de batteries à Dunkerque avec une grosse commande de Renault

Renault réaffirme son soutien à la start-up Verkor. Jeudi 13 avril, les deux partenaires ont présenté un accord commercial de long terme portant sur la fourniture de 12 GWh par an de batteries électriques. Les accumulateurs seront produits à Dunkerque (Nord) où Verkor prépare la construction d'une gigafactory d'une capacité prévue de 16 GWh en 2025. Le constructeur automobile français devrait ainsi préempter les trois-quarts de la production de la future usine de Verkor à son démarrage.

«La confiance que Renault Group nous a accordée depuis le début est désormais matérialisée par ce partenariat long terme. C’est une preuve supplémentaire de l’attractivité et de la crédibilité de notre projet, au moment où nous levons les fonds nécessaires à la construction de notre Gigafactory de Dunkerque», commente dans un communiqué Benoît Lemaignan, cofondateur et président du directoire de Verkor.

En novembre 2022, la start-up avait levé 250 millions d'euros pour financer son centre d'innovation à Grenoble (Isère). Mais les fonds requis pour construire la gigafactory de Dunkerque sont bien plus importants : le projet va nécessiter 1,5 milliard d'euros d'investissement.

Alpine cherche un nouveau souffle dans l'électrique

Côté Renault, actionnaire de Verkor depuis 2021, l'accord commercial avec Verkor vise à sécuriser les besoins en batteries. Verkor produira à Dunkerque des batteries haute performance pour des modèles haut de gamme Renault et Alpine, tandis que le sino-japonais AESC Envision fournira des batteries pour les véhicules plus petits et moins puissants du groupe depuis une autre gigafactory située à Douai, également dans le Nord de la France.

«Les batteries Verkor équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment dès 2025, le futur C-Crossover GT 100% électrique d’Alpine, qui sera fabriqué à Dieppe (Seine-Maritime)», indiquent les deux entreprises. Le futur véhicule compact d'Alpine fait partie des projets stratégiques de Renault pour sortir la marque sportive de l'anonymat.

Alpine est actuellement cantonnée à un seul modèle thermique, la berlinette A110. Sous l'impulsion de Luca de Meo, directeur général de Renault, le catalogue de la marque doit s'agrandir pour constituer une famille de cinq véhicules premiums : une citadine en 2024, un crossover GT compact en 2025 et une nouvelle berlinette A110 en 2026, tous trois 100% électriques, suivis ultérieurement de deux crossovers plus imposants positionnés sur les deux segments de taille supérieure du marché automobile.

Renault multiplie les partenariats

Pour rester dans la course à l'électrification, Renault multiplie actuellement les partenariats au-delà de son alliance historique avec Nissan, qu'il a restructurée en février et dont les accords définitifs font toujours l'objet de discussions avant leur signature. Selon des sources proches du dossier, Nissan reste particulièrement vigilant sur la protection future de ses brevets, notamment sur les batteries solides, une technologie qu'il pilote pour le compte de ses partenaires Renault et Mitsubishi.

Renault, Nissan et Mitsubishi doivent faire le point jeudi 13 avril au Japon sur leurs projets communs lors de leur premier conseil opérationnel (AOB) en chair et en os depuis la présentation de leur nouvelle Alliance. Selon deux sources proches du dossier, le directeur général de Renault Luca de Meo et son président Jean-Dominique Senard doivent faire le déplacement pour cette réunion qui se tient chaque mois en alternance entre les deux pays de l'Alliance.

Simon Chodorge, avec Reuters (Gilles Guillaume, avec Daniel Leussink à Tokyo, édité par Bertrand Boucey)