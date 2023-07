Verkor se développe à Grenoble, les nouveaux médicaments en retard : le Top/Flop de la semaine

Top : Verkor innove à Grenoble

En attendant sa gigafactory de Dunkerque, le fabricant de batteries électriques Verkor a inauguré, jeudi 29 juin, à Grenoble (Isère) , son centre d’innovation destiné à développer ses nouveaux chimies et produits. Le siège social de l’entreprise était déjà installé sur place. Le bâtiment de 15 000 m² regroupe également une ligne pilote de production et fera aussi office de centre de formation. «C’est un symbole de la réindustrialisation verte de la France», s’est réjoui Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’Industrie.

