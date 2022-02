Verkor s’installe à Dunkerque, ArcelorMittal met le paquet sur l’acier vert, l’apprentissage explose… Les 7 bonnes nouvelles de la semaine

© Verkor La capacité de production de la gigafactory de Verkor devrait atteindre 16 GWh, puis arriver à 50 GWh en 2030.

Verkor choisit Dunkerque pour son usine de batteries

Fin du suspense. Après plusieurs mois d'attente et de nombreuses pistes envisagées, la start-up grenobloise Verkor a finalement choisi la ville de Dunkerque (Nord) pour implanter sa gigafactory de batteries pour voitures électriques. Les Hauts-de-France ont déjà décroché deux autres projets portés par Stellantis et Renault. La région réussit le tour de force de concentrer l'ensemble des projets de production de batteries de l'Hexagone. Et ce n'est pas un hasard.

ArcelorMittal dédie 1,7 milliard d'euros à l'acier vert

Pour lancer ses projets d’acier décarboné standardisé en Europe, le groupe sidérurgique attend les aides publiques et cherche à sécuriser ses approvisionnements en énergie. En France, ArcelorMittal va pouvoir compter sur le plan France 2030 pour soutenir un investissement de 1,7 milliard d'euros sur ses sites de Dunkerque (Nord) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Le nombre de contrats d'apprentissage explose

Avec 718 000 contrats signés en 2021, un record après celui de 2020, la voie de l'apprentissage est particulièrement plébiscitée en France. L'apprentissage avait déjà connu un boom en 2020, avec 510 000 contrats sur l'année, contre 354 000 signés en 2019, soit une augmentation de 44%.

Solvay met le paquet sur des matériaux pour batteries

Le chimiste belge Solvay débloque une enveloppe de 300 millions d’euros pour faire de son complexe jurassien, à Tavaux, son plus grand site de PVDF au monde et le plus important en Europe. Solvay vise des capacités de 35 000 tonnes par an de ce polymère fluoré dès la fin 2023 pour mieux accompagner la demande en matériaux pour batteries destinées aux véhicules hybrides et électriques. Le projet permettrait la création d'une centaine d'emplois directs.

Häagen-Dazs choisit le Pas-de-Calais pour sa R&D

C'est à Tilloy-les-Mofflaines (Pas-de-Calais) que le géant des crèmes glacées Häagen-Dazs va installer son nouveau centre de recherche et de développement (R&D). Un investissement de plus de 13 millions d'euros qui se traduira par l'embauche de 35 personnes. Le site de production du groupe également installé dans la commune fête ses 30 ans cette année. Il bénéficiera aussi de 15 millions d'euros d'investissement pour poursuivre son développement.

Atos va doubler la production de son usine d’Angers

Le groupe français Atos va déconstruire et reconstruire son usine d’Angers (Maine-et-Loire) qui fabrique des supercalculateurs, des serveurs haut de gamme et des produits et technologies de cryptologie et cybersécurité. Ce futur site ultra-moderne générera 100 emplois supplémentaires.

Kingspan Bacacier investit 70 millions d’euros à Riom

Kingspan Bacacier, leader mondial de la production de panneaux sandwichs pour l’isolation des bâtiments, annonce un investissement de 70 millions d’euros sur son site de Riom (Puy-de-Dôme).