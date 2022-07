Verkor s’allie à Startec Energy pour produire des packs batteries de haute performance

«Cette nouvelle collaboration permet à Verkor d’ouvrir encore le champ des possibles». Benoit Lemaignan a de grandes ambitions pour sa start-up fondée en 2020 à Grenoble (Rhône-Alpes) et spécialisée dans la conception et production de batteries bas carbone. Son entreprise annonce mardi 5 juillet la signature d’un protocole de partenariat avec l’entreprise Startec Energy, spécialiste des technologies de stockage d’énergie. Ensemble, les deux entités vont «fournir des packs batteries durables, performants, fiables, bas-carbone et recyclables.» Verkor fournira les cellules de batteries, cylindriques ou pouch, que Startec Energy intègrera dans des packs batteries.

