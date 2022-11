Verkor lève 250 millions d’euros pour son centre d’innovation à Grenoble

Verkor continue d’attirer les investisseurs. La jeune entreprise iséroise, spécialisée dans la production de batteries, a annoncé une nouvelle levée de fonds de 250 millions d’euros jeudi 2 novembre, afin de soutenir la construction de son centre d’innovation basé à Grenoble. Il s’agira d’un bâtiment de 15 000 mètres carrés qui intégrera un centre de recherche et développement dédié à la conception de batteries, ainsi qu’une ligne pilote d’une capacité de 150 MWh par an et d’un centre de formation pour former de futurs salariés aux spécificités de la production d’accumulateurs. «La finalisation» de cet édifice «est prévue pour le premier semestre 2023», précise Verkor dans un communiqué.

Une usine de batteries aussi prévue à Dunkerque

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]