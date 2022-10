Verdot IPS2, spécialiste des équipements de bioproduction à Riom, veut doubler ses capacités

Nouvellement épaulée par les fonds Qualium Investissement et Lauxera Capital Partners, la PME auvergnate Verdot IPS2, spécialiste des équipements de pointe pour la filtration et la séparation dans la production pharmaceutique, vise un doublement de ses capacités de production en France à horizon mi-2024 et l'ouverture d'une filiale commerciale aux Etats-Unis.