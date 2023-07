Verdemobil Biogaz veut financer en bourse sa technologie de valorisation du CO2

La société Verdemobil Biogaz basée à Montaigu-Vendée, a annoncé son entrée prochaine sur Euronext Growth. Le calendrier et le montant de l’opération ne sont pas encore précisés, à ce stade. L’entreprise, fondée en 2008 par Philippe Khairallah, un ingénieur en électricité et mécanique, veut en premier lieu financer le déploiement d’une technologie de capture et de valorisation du CO2 issue du biogaz produit notamment par les méthaniseurs ou les stations d’épuration.

Verdemobil Biogaz part d’une base d’activité déjà solide dans la valorisation du biogaz qu’elle transforme en biométhane ayant les mêmes propriétés que le gaz naturel. La PME a développé à cette fin un procédé de filtration, d’épuration et de compression qui équipe déjà 33 méthaniseurs en France.

Un module logé dans deux conteneurs

