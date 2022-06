Verbau Group arrive dans les Hauts-de-France pour produire ses desserts

Verbau Group vient d'annoncer l’implantation de son premier site de production en France. Son but est d’augmenter sa croissance, de capitaliser sur la valeur du label Made in France et de poursuivre sa pénétration des marchés français et européen. Pour ce développement, le groupe a choisi l’ancien site Panavi, fermé en 2017, à Estrées-Deniécourt (Somme), sur le pôle d’activité de Haute-Picardie, à une heure de route de ses opérations en Belgique.

